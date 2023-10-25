В Ленинградской области годовалый ребенок попал в реанимацию с отравлением транквилизатором

Во Всеволожском районе Ленинградской области ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с отравлением транквилизатором. Об этом сообщает «78.ru».

Мальчик был доставлен в отделение реанимации областной детской больницы, врачи диагностировали у малыша токсическую энцефалопатию, вызванную отравлением неизвестным веществом.

По словам матери пострадавшего, сын по недосмотру родителей выпил таблетки для снятия тревожности, после чего ему стало плохо.

Известно, что семья не состоит на учете как неблагополучная. Обстоятельства инцидента устанавливаются.