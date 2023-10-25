В Казахстане открыли центр НАТО для обучения казахских военных

В Казахстане открыли центр миротворческих операций НАТО. Об этом сообщил «
В торжественном открытии центра принял участие посол США в республике Дэниэл Роузблюм.
Известно, что в этом центре казахские военные будут проходить тренировки по натовским стандартам.
Справка:
Отношения между Казахстаном и НАТО установили в 1992 году, когда республика вступила в Совет Североатлантического сотрудничества (с 1997 года Совет Евроатлантического партнерства).
В 1994 году между страной и альянсом была утверждена программа двустороннего военного сотрудничества между сторонами, подписан рамочный документ «Партнерства во имя мира»
С 2007 году в Казахстане действует программа НАТО по совершенствованию образования в области обороны совместно с Казахстанским национальным университетом обороны.