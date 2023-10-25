В Ингушетии семилетнему мальчику сломало нос, вдавило лоб и обожгло глаза взорвавшимся телефоном

В Ингушетии семилетний мальчик пострадал от взорвавшегося в костре телефона. Об этом сообщил Shot.

Инцидент произошел в городе Малгобек. Мальчик позвал в гости друзей, которые решили развести костер на заднем дворе участка и кинуть в него неработающий телефон.

Через несколько минут гаджет взорвался. Обломки отлетели в разные стороны. Батарея телефона попала в лицо мальчику, который всех позвал в гости.

С залитым кровью лицом мальчика повезли в больницу. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа, вдавленный перелом лба, и ожог глаз.

Сейчас с мальчиком работают врачи.