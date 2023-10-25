В Госдуму внесли законопроект о скидках на высшее образование для служивших в армии

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о 50% скидке на обучение по программам бакалавриата и специалитета для граждан, прошедших военную службу по призыву или по контракту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Также предлагается предоставить право прошедшим военную службу обучаться в магистратуре, даже при отсутствии свободных бюджетных мест.

Отмечается, что государство должно идти навстречу военным и предлагать льготы и перспективы, тогда срочная служба станет более привлекательной, будет давать путевку в жизнь и поможет строить дальнейшую карьеру.