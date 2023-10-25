В Дагестане 15-летний подросток получил почти 100% ожогов тела после взрыва газа

В Дагестане подросток получил почти 100% ожогов тела после взрыва газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики. Его состояние расценивается как тяжелое.

Газ взорвался в одноэтажном частном доме в селе Чонтаул Кизилюртовского района. Как сообщили в районной администрации, пострадал 15-летний мальчик.

«У ребенка поражено практически 100% поверхности тела, сейчас ему оказывают медицинскую помощь в городской больнице», — заявили в ведомстве.