В Алтайском крае мужчина избил и изнасиловал сестру своей жены

В Алтайском крае мужчина избил и изнасиловал сестру своей жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По версии следствия, мужчина и его супруга принимали гостей, среди которых была пострадавшая. После завершения застолья хозяин дома и девушка отправились в магазин на автомобиле. По дороге мужчина стал оказывать родственнице знаки внимания, но получил отказ. Он набросился на женщину и жестоко избил.

Затем переместил пострадавшую на заднее сидение, сам сел за руль, отъехал в безлюдное место, где изнасиловал родственницу.

Женщина смогла убежать и обратиться в правоохранительные органы.

Насильника нашли и обвинили в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, угоне автомобиля и изнасиловании. В ходе предварительного следствия фигурант вину не признал.