Умер актер и каскадер Станислав Потапов

24 октября скончался актер, постановщик трюков, член Ассоциации каскадеров Иншакова Станислав Потапов. Об этом сообщили на сайте «Кино-театр.ру».

Потапов снимался в «Последнем герое», в сериалах «Классные мужики» и Next.

В роли каскадера работал в проектах «Синдром Феникса», «Пестрые сумерки», «Хиромант», «Медное солнце» и других.

Последней раз Потапов работал в роли каскадера в фильме «Бизон: Дело манекенщицы», премьера которого состоялась 9 октября 2023 года.