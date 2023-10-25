Студенты РГУ посетили школу № 39 в рамках проекта «Один день в школе»

В РГУ имени Есенина продолжается реализация проекта «Один день в школе». Об этом сообщается в группе учебного заведения.

Проект, запущенный Центром карьеры РГУ, дает студентам возможность поучаствовать в практических занятиях, помогает им войти в профессию в наиболее комфортном режиме, что в итоге позволит привлекать больше молодежи в педагогическую среду.

В этот раз студенты институтов истории, философии и политических наук, естественных наук, физико-математических и компьютерных наук и факультета русской филологии и национальной культуры посетили школу № 39. Для них провели экскурсию по учебному учреждению. Далее участники проекта разошлись на уроки, сначала по своим направлениям подготовки, а потом уже на другие непрофильные предметы, чтобы можно было сравнить особенности их проведения.

«Экскурсия по школе была достаточно интересной, мы узнали про выдающихся людей, которые здесь учились. Потом с ребятами со своего направления подготовки я посетил уроки математики и истории. Было познавательно увидеть, как проходят занятия и посмотреть на различные стили преподавания. Присутствие на школьных уроках дает возможность на практике увидеть методики преподавания, работу учителя», — рассказал студент Никон Анашкин.

Финальным этапом стал круглый стол с преподавателями и администрацией школы, где ребята смогли задать вопросы, а также получить полезную информацию по адаптации к работе в школе.

«Как выпускница этой школы могу сказать, что была очень рада посетить ее вновь, встретить своих учителей. Приятно наблюдать как моя школа с каждым годом становится все лучше и лучше! Мне понравилось, что на мероприятиях в рамках проекта присутствовали не только студенты и учителя, но и ученики. Подобные мероприятия стоит проводить чаще, для нас, будущих педагогов, это очень познавательно!» — рассказала студентка Мария Грыца.