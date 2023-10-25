С начала года в Рязанской области на 35% снизилось количество несчастных случаев на железной дороге

С начала 2023 года в Рязанской области на железной дороге количество случаев травмирования граждан снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — 11 и 17 человек соответственно. Об этом сообщает пресс-служба МЖД. При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано.

Основной причиной травмирования остается грубое нарушение жителями правил безопасности, в частности, хождение по ЖД путям в неустановленных местах или их переход перед идущим поездом.

Для снижения количества несчастных случаев работники проводят информационно-разъяснительную работу. Совместно с сотрудниками транспортной полиции организовывают рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасности.