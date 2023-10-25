Рязанскую мэрию обязали отремонтировать освещение и дорогу на улице Садовой

Рязанскую мэрию обязали отремонтировать освещение и дорогу на улице Садовой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что после проверки ремонта дорожного покрытия и освещения дороги на улице Садовой от дома № 35 до дома № 46 выявили дефекты. На асфальте обнаружили выбоины, просадки, провалы и иные физические повреждения, также на участке нет освещения.

После этого прокурор обратился в Советский районный суд с административным исковым заявлением о признании бездействия УБГ администрации. Иск удовлетворили.