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Рязанский пенсионный фонд закупит коляски для инвалидов на 17,5 миллиона рублей

Рязанский пенсионный фонд закупит кресла-коляски, в том числе детские, на 17 миллионов 447 тысяч рублей. Соответствующий контракт опубликовали на сайте госзакупок.

В документах указано, что пенсионный фонд закупит всего 730 кресел-колясок для инвалидов. Это будут коляски с ручным приводом: 400 для комнатного пользования и еще 330 кресел-колясок для прогулок.

Отмечается, что отдавать кресла-коляски планируют по местам жительства инвалидов (в том числе службой доставки) или в специальных пунктах выдачи. Все закупленные коляски раздадут до 30 ноября 2024 года.

В условиях поставки также указано, что гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Ранее опубликовали контракт о закупке машин для инвалидов на 14 миллионов рублей.