Рязанские полицейские задержали женщину, которая работала на мошеннический колл-центр

Рязанские полицейские задержали женщину, которая работала на мошеннический колл-центр. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 76-летняя жительница рабочего поселка Старожилово. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внучка совершила ДТП, в котором пострадали люди.

Звонивший предложил за деньги избавить родственницу от уголовной ответственности. Якобы 700 тысяч рублей требовались для откупа. Пенсионерка передала пакет со сбережениями девушке, которая через некоторое время подъехала к ее дому. После этого женщина связалась с родственницей и выяснила, что с ней все в порядке.

Оперативники уголовного розыска опросили пострадавшую и зафиксировали приметы курьера и автомобиля, на котором она передвигалась.

Вскоре установили личность. Злоумышленницей оказалась 37-летняя рязанка.

Возбуждено уголовное дело.