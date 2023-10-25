Рязанка сломала ногу из-за отсутствия света в подъезде дома

В Рязани 14 октября женщина сломала ногу, когда спускалась по лестнице темного подъезда. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 14 октября. Женщина спускалась на улицу с ребенком. На двух этажах не горел свет. Проходя их, она оступилась, упала и сломала ногу.

«До этого дня неоднократные заявки в ЖЭУ о том, чтобы отремонтировать проводку в подъезде, игнорировались работниками. Несмотря на их обязанности менять лампочки, мы меняли сами. А так как проводка коротит, они перегорали почти сразу. На наши заявки ответственные лица этого ЖЭУ не обращали внимания», — написал муж пострадавшей.

Отмечается, что жилищная организация выкрутила лампочки сразу после того, как жилец дома рассказал о случившемся.

«На мою просьбу переговорить с директором этой организации Цьось Григорием Михайловичем никто не ответил, хотя я звонил им неоднократно и ходил к секретарю, оставлял свои данные для связи. За что мы платим деньги не понятно, даже уборку подъездов не проводят, а в содержание жилья это входит», — рассказал автор поста.