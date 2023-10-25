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Полицейские призывают рязанцев соблюдать ПДД через громкоговорители

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают о соблюдении правил дорожного движения с помощью громкоговорителя. Соответствующее видео разместили в официальной группе ведомства «ВКонтакте».

Отмечается, что во время патрулирования оживленных улиц, а также мест массового скопления людей, полицейские уделяют особое внимание пешим участникам дорожного движения.

Инспекторы призывают пешеходов переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части.

Напоминаем, что штраф за нарушение правил перехода дороги для пешехода составляет 500 рублей, а для водителя, не пропустившего пешехода, до 2500 рублей.