Пешеходы пожаловались на «переход-призрак» на улице Рязанской

Пешеходы пожаловались на «переход-призрак» на улице Рязанской. Пост об этом написали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Пешеходный переход-призрак на улице Рязанская. В ноябре 2020 года после ремонта с пафосом и помпой была открыта дорога по улице. Сообщалось, что „современные трапециевидные пешеходные переходы оборудованы фонарями освещения для обеспечения безопасности граждан“. Только фонари эти оказались только на бумаге. Из трех пешеходных переходов и шести остановочных павильонов ни один не оснащен освещением. „Где деньги Зин“, где фонари? На фото состояние в 18:00 24 октября. Водители несутся с бешеной скоростью не видя пешеходов в темноте и не останавливаясь. Переходить дорогу страшно», — написала рязанка.