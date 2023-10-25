Минобороны России: в зоне СВО впервые сбиты две ракеты ATACMS

За сутки в зоне СВО впервые сбиты две ракеты ATACMS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

Вооруженные силы России отразили 20 атак ВСУ на всех направлениях фронта. Потери противника составили до 890 военных убитыми и ранеными.

Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии Украины.

ПВО сбила два самолета МиГ-29, штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39, а также 51 украинский беспилотник.