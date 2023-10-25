Минобороны Казахстана: в республике не открывали центр НАТО

Министерство обороны Казахстана прокомментировало новость в СМИ про открытии Центра миротворческих сил НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Минобороны пояснили, что 23 октября в Алматы прошло официальное открытие нового конференц-зала Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма. Этот центр работает с 2006 года как учебное учреждение, направленное на развитие миротворческой составляющей Вооруженных сил республики.

В это же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет дополнительной информации от Астаны по поводу информации в сми о «Центре НАТО».

«Надо просто собрать более детальную информацию. Миротворческая миссия имеет свою специфику. Военные Казахстана в разных точках мира принимают участие. Весь этот процесс подготовки [миротворцев] со стороны американцев. Конечно, мы рассчитываем на то, что мы от наших друзей из Астаны получим дополнительную информацию», — пояснил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане открыли центр НАТО для обучения казахских военных.