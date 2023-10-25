Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 29
Пнд, 30
ЦБ USD 93.22 -0.34 28/10
ЦБ EUR 98.35 -0.39 28/10
Нал. USD 93.33 / 94.2 27/10 17:20
Нал. EUR 97 / 94.2 27/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
Вчера 15:00
556
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
9 107
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
15 489
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
13 395
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Минобороны Казахстана: в республике не открывали центр НАТО

Министерство обороны Казахстана прокомментировало новость в СМИ про открытии Центра миротворческих сил НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Минобороны пояснили, что 23 октября в Алматы прошло официальное открытие нового конференц-зала Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма. Этот центр работает с 2006 года как учебное учреждение, направленное на развитие миротворческой составляющей Вооруженных сил республики.

В это же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет дополнительной информации от Астаны по поводу информации в сми о «Центре НАТО».

«Надо просто собрать более детальную информацию. Миротворческая миссия имеет свою специфику. Военные Казахстана в разных точках мира принимают участие. Весь этот процесс подготовки [миротворцев] со стороны американцев. Конечно, мы рассчитываем на то, что мы от наших друзей из Астаны получим дополнительную информацию», — пояснил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане открыли центр НАТО для обучения казахских военных.