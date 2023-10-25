Марочко: ВСУ готовят информационную провокацию против России

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская сторона готовит информационную провокацию на купянском направлении для дискредитации России. Об этом пишет « Российская газета ».

Марочко рассказал, что 23 октября танк ВСУ якобы обстрелял три жилых дома на улице Оливино в Купянске. По рассказам подполковника, огонь, предположительно, вели из района школы-интерната, где якобы базируются украинские военные. Результаты этого удара, по заявлениям Марочко, фиксировались на видеокамеры и квадрокоптеры.

Бывший военный предполагает, что в дальнейшем видео будут использовать для дискредитации армии России и военно-политического руководства страны.

Также собственные источники «Российской газеты» рассказали, что в Купянске была замечена работа украинского Центра информационно-психологических операций.