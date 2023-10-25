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Марочко: ВСУ готовят информационную провокацию против России

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская сторона готовит информационную провокацию на купянском направлении для дискредитации России. Об этом пишет «Российская газета».

Марочко рассказал, что 23 октября танк ВСУ якобы обстрелял три жилых дома на улице Оливино в Купянске. По рассказам подполковника, огонь, предположительно, вели из района школы-интерната, где якобы базируются украинские военные. Результаты этого удара, по заявлениям Марочко, фиксировались на видеокамеры и квадрокоптеры.

Бывший военный предполагает, что в дальнейшем видео будут использовать для дискредитации армии России и военно-политического руководства страны.

Также собственные источники «Российской газеты» рассказали, что в Купянске была замечена работа украинского Центра информационно-психологических операций.