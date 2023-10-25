Малков пригласил москвичей и гостей столицы на выставку в ВДНХ, где расскажут о потенциале Рязанской области

Губернатор Павел Малков пригласил москвичей и гостей столицы на Международную выставку-форум «Россия», которая пройдет 4 ноября на московской ВДНХ. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

На выставке представят стенды регионов России с ключевыми достижениями в различных отраслях. Среди них — родина Сергея Есенина и Константина Циолковского.

«Мы бережно храним наше наследие — древний Рязанский кремль, родину Есенина — село Константиново, город двух культур Касимов и многое другое», — отметил Малков.

По словам губернатора, в области активно развивается сельское хозяйство и промышленность, работают крупнейшие производства и открываются новые. Например, совсем скоро на базе Аэрокосмической долины начнут производить беспилотники. Обо всем этом можно будет подробнее узнать на выставке.

Отмечается, что на стенде гости смогут увидеть регион с высоты птичьего полета, чтобы в полной мере оценить красоты Рязанской земли.