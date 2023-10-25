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ХК «Рязань-ВДВ» победил в третьем матче подряд

24 октября в ДС «Олимпийский» прошел матч первенства Olimpbet ВХЛ — Кубка Шелкового пути, в котором игроки «Рязань-ВДВ» приняли на своем льду «Буран».

В первом периоде игра была равной: одинаковое количество удалений, примерное равенство по броскам и вбрасываниям. Заброшенных шайб зрители не увидели.

Во второй двадцатиминутке гости перехватили инициативу, чему способствовали удаления в составе хозяев. В какой-то момент «Буран» полных две минуты имел на двух игроков больше, но поразить рязанские ворота в это время не получилось.

В третьем периоде все решила одна заброшенная шайба: Павел Купчихин реализовал большинство и вывел «Рязань-ВДВ» вперед. В оставшееся время гостям сравнять счет не удалось. ХК «Рязань-ВДВ» одержал третью победу подряд, оставив свои ворота в неприкосновенности. Эта победа позволила рязанской команде подняться еще на две строчки вверх в турнирной таблице.

Заключительный матч третьей домашней серии «Рязань-ВДВ» проведет 26 октября, в 19:00, против команды «Ростов».

Билеты на матч можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский» (Рязань, улица Зубковой, 12 корпус 2) или здесь.