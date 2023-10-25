Госдума приняла проект о приостановке компенсаций советских вкладов

Госдума приняла проект о приостановке компенсаций советских вкладов. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 25 октября, на заседании Госдумы приняли законопроект о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

Отмечается, что приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля», отмечается в пояснительной записке к документу.

Ранее депутаты подготовили предложения для компенсации советских вкладов.