Бастрыкин поручил проверить информацию об издевательствах над воспитанниками рязанской школы-интерната

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об издевательствах над воспитанниками рязанской школы-интерната в Рязанской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Отмечается, что пострадали две 14-летние девочки, а также 15-летний мальчик, при этом издевательства над воспитанниками интерната продолжаются.

В следственном комитете по Рязанской области сообщили, что по одному из озвученных эпизодов расследуется уголовное дело, по второму — по результатам проверки в возбуждении дела отказано, по третьему — организована процессуальная проверка.

Глава ведомства поручил руководителю рязанского следкома Владимиру Никешкину представить доклад о ходе и результатах дела и проверок.