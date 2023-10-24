Жителя Сасовского района осудят за покушение на убийство, кражи и угон автомобиля

Жителя Сасовского района осудят за покушение на убийство, кражи и угон автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным ведомства. в вечернее время 11 декабря 2022 года в деревне Лукьяново Сасовского района между обвиняемым и посетителем кафе произошел конфликт, в ходе которого мужчина два раза ударил соперника ножом в область туловища и голени, причинив тяжкие телесные повреждения.

Также известно, что в период с октября по декабрь 2022 года обвиняемый совершил ряд других преступлений, в том числе хищение денежных средств, двух мобильных телефонов, металлических столбов, а также угон автомобиля.

Уголовное дело направили в суд.