Вступление Швеции в НАТО ожидается до конца ноября 2023 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил государствам-членам альянса, что Швецию нужно принять в организацию не позднее 28-29 ноября. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на Bloomberg.

Представитель шведского правительства заявил, что около недели назад Столтенберг отправил всем членам НАТО сообщение о принятии Швеции в альянс до встречи глав МИД североатлантической организации.

Отметим, что Венгрия выступила против вступления Швеции в НАТО, объяснив это тем, что Стокгольм постоянно подрывает отношения с Будапештом, считает себя «выше других» и не проявляет «заботу и уважение».

Министр Швеции по вопросам ЕС Йессика Русвалль планирует в ближайшее время поговорить с венгерским коллегой о перспективах ратификации Будапештом шведской заявки на присоединение к альянсу.