В Санкт-Петербурге нашли тело девушки под окнами многоэтажки

В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки на улице Спирина нашли тело девушки после падения с шестого этажа. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По данным канала, ей было 17 лет, через два дня должно было исполниться 18.

В отдел полиции доставили молодого человека погибшей — 20-летнего Владимира, с которым они месте жили в этой квартире. А также 23-летнего приятеля.

На данный момент следствие выясняет причины случившегося. Уголовное дело возбудили по статье доведение до самоубийства — но конкретных подозреваемых пока нет.