В Рязани задержали 30-летнего наркокурьера

В Рязани задержали 30-летнего наркокурьера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время патрулирования на Московском шоссе полицейские задержали 30-летнего мужчину, жителя одной из соседних областей. Ранее они получили упреждающую информацию о прибытии в Рязань наркокурьера, и внешность мужчины полностью подходила под ориентировку.

При досмотре у мужчины обнаружили 15 свертков с метадоном. Общая масса изъятого наркотика составила 5 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали.