В Рязани водитель сломавшейся маршрутки оскорбил пассажиров и отказался возвращать деньги за проезд

В Рязани водитель сломавшейся маршрутки оскорбил пассажиров и отказался возвращать деньги за проезд. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «РЗН.Life».

"Ехала в 75 маршрутке, на остановке площадь Ленина в 14:35 водитель объявил, что машина сломалась, открыл двери. Пассажиры потребовали вернуть деньги за проезд, на что мужчина начал орать, оскорблять, унижать пассажиров, демонстрировать жест — поднятый к верху средний палец руки, деньги никому не вернул", — отмечает автор поста.

Рязанка просит правоохранительные органы, управление транспорта, налоговую инспекцию города Рязани привлечь к ответственности по всей строгости закона данного водителя за оскорбление женщин, за экономическое преступление.