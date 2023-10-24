В Рязани шесть зданий планируют исключить из госреестра объектов культурного наследия

В Рязани шесть зданий планируют исключить из госреестра объектов культурного наследия. Тендер на проведение историко-культурных экспертиз появился на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — шесть миллионов 753 тысячи 770 рублей. Экспертизу проведут для обоснования исключения зданий из госреестра. Во время работ анализируют архивные, библиографические и научно-исследовательские материалы объектов и их территории.

В список вошли следующие здания:

«Дом, в котором в конце 19 — начале 20 веков жили известные русские певцы братья Пироговы» — улица Трубежная, дом № 9;

«Жилое здание», середина 19 века, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Астраханской», первая половина 19 века — начало 20 века — улица Вознесенская, дом № 66;

«Жилое здание», конец 19 века, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Полонского», первая половина 19 — начало 20 веков — улица Полонского, дом № 9;

«Дом, где жил К.Э. Циолковский в 1878—1879 годах», 1878-1879 годы — улица Садовая, дом № 7;

«Жилой дом», первая четверть 19 века, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Салтыкова-Щедрина», первая половина 19 — конец 19 века — улица Щедрина, дом № 17;

«Дом жилой», первая половина 19 века — улица Щедрина, дом № 44.

Работы выполнят до 1 декабря 2023 года.

На фото — дом, в котором в конце 19 — начале 20 веков жили русские певцы братья Пироговы.