В Рязани пропала 36-летняя Анна Гуськова

В Рязани пропала 36-летняя Анна Гуськова (Грибова, Ломакина). Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

По информации источника, данных о местонахождении женщины нет с 18 октября.

Приметы: рост 166 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Она была одета в коричневую куртку, серые болоньевые штаны, черные зимние ботинки, черную мужскую шапку.

Тех, кто что-то знает о местонахождении рязанки, просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.