В Рязани из-за аварии отключили холодную воду на двух улицах

В Рязани из-за аварии отключили холодную воду на двух улицах. Об этом сообщили в пресс-службе"Водоканала".

Во вторник, 24 октября, в связи с аварийно-восстановительными работами на улице Качевская в доме № 32, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: