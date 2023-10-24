В Рязани из-за аварии отключили холодную воду на двух улицах
В Рязани из-за аварии отключили холодную воду на двух улицах. Об этом сообщили в пресс-службе"Водоканала".
Во вторник, 24 октября, в связи с аварийно-восстановительными работами на улице Качевская в доме № 32, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Качевская, дома № 30, № 30-а (м-н Пятерочка), № 30-в (Храм), № 32, № 34 корпус 2, № 34, № 34-а, № 36;
- улица Поселковая, дома № 1-а, № 3-а, № 5 корпус 1 (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), № 5 корпус 1, № 5.