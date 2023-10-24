В Рязани до вечера частично закроют движение через ж/д переезд на улице Военных автомобилистов

В Рязани до вечера частично закроют движение через ж/д переезд на улице Военных автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Во вторник, 24 октября, с 13:30 до 16:50 на улице Военных автомобилистов движение автотранспорта через переезд будет организовано в реверсивном режиме по одной полосе.

Отмечается, что на участке будут проводиться ремонтные работы.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.