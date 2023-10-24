В Ростовской области мужчина погиб при взрыве кеги с пивом

В Ростовской области мужчина погиб при взрыве кеги с пивом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Шахты.

По информации источника, ранее судимый 54-летний мужчина нашел пластиковую бадью, когда разбирал гараж. В какой-то момент он решил вынести ее на улицу, однако поскользнулся и упал. От удара кега взорвалась. Один из осколков попал в плечевую артерию.

Мужчина смог вызвать «скорую», однако врачи не успели приехать на адрес. Он умер от кровопотери.