В Псковской области мужчина погиб в отделе полиции после задержания за дебош

В Псковской области мужчина погиб в отделе полиции после задержания за дебош. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным канала, 50-летнего жителя военного городка Остров-3 задержали накануне ночью. Он бегал по двору дома и стучал по припаркованным машинам. Мужчину задержали и отвезли в отдел, где он продолжил дебош. За это силовики приковали его к внешней стороны клетки для задержанных. Однако мужчина смог вырваться и побежал на второй этаж отделения.

Когда полицейские попытались поймать дебошира, он ударил одного из них, затем резко почувствовал себя плохо и упал на пол. Мужчина скончался на месте.

Полиция устанавливает причину смерти задержанного.