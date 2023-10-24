В Нижнем Тагиле женщина с коляской застряла в лифте, повиснув вниз головой

В Нижнем Тагиле женщина с коляской застряла в лифте, повиснув вниз головой. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел 21 октября. Девушка с грудничком возвращалась домой с прогулки. Когда она завезла коляску в лифт, он неожиданно поехал вверх с открытыми дверями. Девушку зажевало между этажами.

«Туловище болталось на первом этаже, а ноги были уже на втором. Ребенок вместе с коляской, в которой он лежал, перевернулись. Она провисела в таком положении она 35 минут», — сообщил один из очевидцев.

Отмечается, что девушка получила множество травм. Ее госпитализировали.