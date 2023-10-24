В Москве нашли мертвым свидетеля аварии на Чернобыльской АЭС

В Москве умер начальник смены четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Виктор Смагин. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Труп 75-летнего мужчины обнаружили под окнами его квартиры на Хорошевском шоссе.

Дома следователи нашли предсмертную записку. Так, согласно ей, инженер-ядерщик страдал онкологическим заболеванием.

В апреле 1986 года Смагин работал начальником смены на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. В ночь аварии он был не на смене, однако после взрыва и пожара участвовал в ликвидации последствий аварии и получил сильную дозу облучения.