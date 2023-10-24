В Ленинградской области задержали мужчину, который насиловал детей и снимал это на камеру

В Ленинградской области задержали мужчину, который насиловал детей и снимал это на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, заведующая детского сада случайно заметила на столе 67-летнего охранника несколько флеш-карт и решила их проверить. Носители хранили кучу видео, на которых сторож насилует свою семилетнюю внучку и 14-летнюю племянницу.

Полицейские изъяли у мужчины ноутбук, 13 карт памяти, 16 флешек, 7 фотоаппаратов, 2 диктофона и мобильник.

Насильника задержали, на него возбудили дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».