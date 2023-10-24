В Курганской области мужчина застрелил племянника из ружья с самодельными патронами

В селе Большое Султаново Курганской области мужчина застрелил родственника из ружья с самодельными патронами. Об этом сообщает «URA.RU».

По данным следствия, 58-летний мужчина распивал алкоголь со своим 37-летним племянником, после чего они поссорились. Во дворе осужденный выстрелил в родственника из двуствольного охотничьего ружья. Пострадавший скончался на месте.

Полицейские задержали мужчину. В ведомстве добавили, что он сам изготовил боеприпасы.