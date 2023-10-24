В Краснодаре женщине дали 8,5 лет колонии за распространение порно с сыном

В Краснодаре осудили 39-летнюю женщину, которая распространяла порно со своим сыном. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В 2017 году женщине предложили в интернете сделать порнографические снимки и видео с ее участием, а также ее сына. Мать согласилась, сделала все, что от нее требовалось, отправила материалы и получила за них 34,5 тысячи рублей.

В отношении нее возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 242.2, пункту «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ. На суде она полностью признала вину. От дачи показаний отказалась. В итоге ей назначили 8,5 лет колонии.