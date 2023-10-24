В Госдуме в первом чтении приняли решение об индексации страховых пенсий в 2024 году

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году. Об этом сообщил LIFE.

Решение приняли на заседании во вторник, 24 октября.

Законопроект предполагает, что с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости увеличатся на 7,5%. Решение коснется более 32 миллионов граждан России.

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обеспечить решение вопроса с законодательной точки зрения поручил президент России Владимир Путин.