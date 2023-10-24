В Госдуме предложили запретить въезд в РФ автомобилям с номерами стран Прибалтики

В Госдуме предложили запретить въезд в РФ автомобилям с номерами стран Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое предложение сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на возможное закрытие для РФ Балтийского моря.

«Страны Прибалтики своими комариными ультиматумами и угрозами переходят все мыслимые и немыслимые границы. Этих взорвавшихся провокаторов и отъявленных русофобов во власти надо проучить. Считаю, что нам стоит запретить въезд машин с номерами прибалтийских стран: Латвии, Эстонии и Литвы», — заявил политик.

Напомним, в сентябре несколько стран ЕС закрыли въезд на свою территорию для российских автомобилей.