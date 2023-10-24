В Госдуме предложили установить сроки получения военнослужащими субсидий на покупку жилья

Депутаты вносят на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий военнослужащему в течение трех лет с момента увольнения в запас получить субсидию на покупку жилья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

На сегодняшний день законодательством не предусмотрены сроки, в которые реализуется право на получение выплаты.

«На текущий момент ожидание жилищной субсидии с момента признания нуждающимися превышает 6 лет «, — подчеркнули авторы.