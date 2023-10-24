В Госдуме отказались от проекта о признании армянских водительских прав

В Госдуме отказались от проекта о признании армянских водительских прав. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным сайта, депутаты Госдумы бессрочно отложили рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской или трудовой деятельности.

Отмечается, что документ был принят еще в июне 2022 года.

«Мы принимали такие решения в отношении Белоруссии, Казахстана и Киргизии, поскольку русский язык у них закреплен конституционно. Что касается Армении, мы видим: нет статуса русского языка, последние решения совершенно не направлены на развитие отношений в этой сфере», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.