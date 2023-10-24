В ДТП на Южной окружной в Рязани пострадали два человека
В ДТП на Южной окружной в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Авария случилась в понедельник, 23 октября, примерно в 09:40, на 193 километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 39-летний житель Рязанской области на автомобиле Nissan Skyline столкнулся с автомобилем Audi A6 под управлением 29-летнего жителя Ульяновской области.
В результате ДТП пострадали водители иномарок.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.