В ДТП на Южной окружной в Рязани пострадали два человека

В ДТП на Южной окружной в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария случилась в понедельник, 23 октября, примерно в 09:40, на 193 километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 39-летний житель Рязанской области на автомобиле Nissan Skyline столкнулся с автомобилем Audi A6 под управлением 29-летнего жителя Ульяновской области.

В результате ДТП пострадали водители иномарок.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.