У 77-летней жительницы Рыбного мошенники похитили 210 тысяч рублей

У 77-летней жительницы Рыбного похитили 210 тысяч рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Обратившаяся в полицию женщина рассказала о звонке с неизвестного номера. Незнакомец пояснил ей, что является сотрудников правоохранительных органов. Он сообщил, что в одно из отделений банка якобы пришел мужчина с генеральной доверенностью от ее имени, которая позволяет снять все принадлежащие ей деньги.

Лжеполицейский посоветовал пенсионерке обналичить и перевести сбережения на «безопасные счета», якобы открытые на ее имя. Заявительница дошла до ближайшего отделения банка, где обналичила 210 тысяч рублей. После этого она через банкомат перевела деньги. Аферист перестал выходить на связь.

Осознав, что она стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».