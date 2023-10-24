Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 29
Пнд, 30
ЦБ USD 93.22 -0.34 28/10
ЦБ EUR 98.35 -0.39 28/10
Нал. USD 93.33 / 94.2 27/10 17:20
Нал. EUR 97 / 94.2 27/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
Вчера 15:00
541
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
9 096
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
15 478
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
13 385
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
У 77-летней жительницы Рыбного мошенники похитили 210 тысяч рублей

У 77-летней жительницы Рыбного похитили 210 тысяч рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Обратившаяся в полицию женщина рассказала о звонке с неизвестного номера. Незнакомец пояснил ей, что является сотрудников правоохранительных органов. Он сообщил, что в одно из отделений банка якобы пришел мужчина с генеральной доверенностью от ее имени, которая позволяет снять все принадлежащие ей деньги.

Лжеполицейский посоветовал пенсионерке обналичить и перевести сбережения на «безопасные счета», якобы открытые на ее имя. Заявительница дошла до ближайшего отделения банка, где обналичила 210 тысяч рублей. После этого она через банкомат перевела деньги. Аферист перестал выходить на связь.

Осознав, что она стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».