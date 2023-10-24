Стало известно, когда завершат строительство школы в Олимпийском городке

Стало известно, когда завершат строительство школы в Олимпийском городке. Об этом в комментариях под постом Павла Малкова в Telegram-канале сообщила мэрия.

Рязанцы поинтересовались, когда ждать завершения строительства школы в Олимпийском городке. Рязанская мэрия отметила, что в июне 2023 года ПК «КВАНТ» выдали разрешение на строительство, которое сейчас идет по графику.

«По муниципальному контракту ПК „КВАНТ“ должен завершить строительно-монтажные работы в срок до 25 августа 2024. Строительный контроль за объектом осуществляет ФБУ „Росстройконтроль“ — учреждение подведомственное Минстрою России», — говорится в ответе.