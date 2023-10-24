Скончался актер Юрий Харламбов

23 октября умер советский и российский актер театра и кино Юрий Харламбов. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».

Харламбов родился в 1946 году в Киеве. Окончил Киевский институт театрального искусства. После работал в Крымском русском театре, Душанбинском русском драмтеатре и Калининградском областном драматическом театре.

Актер сыграл роль многосерийном шпионском триллере «Человек меняет кожу». Кроме этого он играл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Сказка о царе Горохе», «Чайка».

Награжден званием «Заслуженный артист Таджикистана».