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Государственный Рязанский приборный завод «посвятил в рабочие» 29 человек

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялась торжественная церемония «Посвящение в рабочие» молодежи, в которой приняли участие 29 человек из 19 подразделений предприятия.

С приветствиями к новым сотрудникам выступили руководство предприятия и подразделений, наставники, представители профсоюзной организации и Молодежного центра, а также почетные гости: заместитель министра образования Рязанской области Александр Лощинин и председатель Рязанской областной профсоюзной организации российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов.

Обращаясь к молодым рабочим, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов сказал о том, что они сделали правильный выбор, начав свою трудовую деятельность на заводе, который в этом году отмечает 105-летний юбилей, имеет богатейшие традиции и работает на благо России, сохраняя лидирующие позиции в приборостроении.

«Люди, работающие на нашем заводе — это мастера своего дела, это самое ценное, что у нас есть. Ведь именно они отдают свои знания, умения, силы и таланты для развития предприятия. Мы гордимся тем, что у нас сохранились традиции наставничества. Учитесь у своих старших товарищей, не стесняйтесь задавать вопросы и не бойтесь сложных заданий. Добивайтесь поставленных целей, всегда настойчиво двигайтесь вперед! Поверьте, настанет день, когда и вы станете профессионалами высокого класса, вас будут ценить и уважать на заводе», — отметил генеральный директор Борис Виноградов.

В рамках мероприятия были вручены дипломы лучшим наставникам молодежи: ведущему инженеру-конструктору Людмиле Поповой, начальнику бюро Григорию Панфилову и ведущему инженеру-программисту Ивану Никифорову.

Завершилось мероприятие торжественной клятвой молодых людей беречь доброе имя рабочего человека, достойно продолжать традиции коллектива, уважительно относиться к коллегам и наставникам, участвовать в молодежных заводских мероприятиях. Все они получили памятные подарки.