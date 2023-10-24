Роспотребнадзор: ситуация с гриппом и ОРВИ в России стабилизировалась

Стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России во всех возрастных группах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Рост заболевания ОРВИ начался в начале сентября и достиг своего пика к третьей декаде, затем начался постепенный спад. В настоящее время отмечается стабилизация показателей как в целом по населению, так и в разрезе всех возрастных групп», — говорится в посте.

Показатели по заболевшим в стране остаются на уровне значений прошлой недели, уточнили в ведомстве.