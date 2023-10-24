Рогов: в Запорожье уничтожили пункт дислокации «Иностранного легиона» ВСУ

В Запорожье уничтожили пункт дислокации «Иностранного легиона» ВСУ. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По предварительным данным… уничтожено расположение боевиков „Иностранного легиона“ на территории одного из промпредприятий города», — написал Рогов в Telegram-канале.

Помимо этого удар нанесен по складу с боеприпасами легиона.

Город Запорожье находится под контролем киевских властей.