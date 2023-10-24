Региональный минздрав прокомментировал закрытие аптеки в Клепиковском районе

Региональный минздрав прокомментировал редакции РЗН. инфо закрытие единственной аптеки в деревне Оськино.

Как отметили в ведомстве, на 2023 год не были заложены средства на открытие аптеки в деревне.

«В Клепиковском районе функционируют аптечные пункты в Спас-Клепиках, Криуше и Туме. Между селами и районным центром имеется регулярное транспортное сообщение, а соответственно есть возможность у граждан посетить расположенные там аптечные пункты», — говорится в ответе.

Кроме того, в минздраве сообщили, что в четвертом квартале 2023 года откроется еще одна аптека в поселке Болонь. Сейчас там проводятся подготовительные мероприятия.

В ведомстве так же подчеркнули, что как только найдут провизора или фармацевта, которые имеют квалификационные требования, аптеку в Оськино откроют.

Напомним, жители Клепиковского района полтора года пытаются добиться открытия аптеки.